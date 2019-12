FOTO - La prima del Mirror: "Arsenal, Ancelotti nel mirino"

"Jesus e la trinità del gol" si legge in prima pagina sul Mirror oggi in edicola. Vittoria senza fronzoli del City ieri sul campo della Dinamo Zagabria, per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Tripletta di Gabriel Jesus che aiuta al raggiungimento del clamoroso traguardo dei 500 gol segnati dall'arrivo di Guardiola al club di Manchester. "Arsenal, Ancelotti nel mirino". Liberatosi dal Napoli per Carlo Ancelotti potrebbe presto iniziare una nuova avventura. L'Arsenal, infatti, lo vuole come sostituto dell'esonerato Unai Emery.