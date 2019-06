FOTO - Marca in prima pagina: "Napoli e Siviglia pronte a dare battaglia al Real per Mendy"

La prima pagina di Marca si apre quest'oggi con Ferland Mendy, laterale mancino dell'Olympique Lione nel mirino del Real Madrid. Il quotidiano parla della volontà del giocatore di lavorare con Zinedine Zidane, ma i Blancos non sono l'unico club attivo su di lui. Da non escludere le piste che portano a Siviglia e Napoli. Intanto l'OL ha fissato il prezzo per il suo cartellino: 40 milioni di euro.