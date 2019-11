FOTO TN - "Klopp si aspetta un sacco di problemi", i quotidiani inglesi 'temono' il Napoli

"Klopp si aspetta un sacco di problemi" si legge sul quotidiano Daily Star oggi in edicola in Inghilterra. Un titolo forte, conferma della stima che l'allenatore tedesco nutre nei confronti della squadra di Ancelotti. Nonostante le difficoltà, in Inghilterra sanno che la partita di questa sera non sarà una passeggiata.