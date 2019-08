FOTOGALLERY - Le aperture da Barcellona: "Festival, Napoli vaporizzato!"

Il miglior Barcellona dell'estate schianta il Napoli nell'amichevole statunitense che chiude il pre-campionato azzurro. In Catalogna esultano per il successo blaugrana, con la firma dell'intero tridente Suarez-Griezmann-Dembelé. Mundo Deportivo in prima pagina titola: "Festival".



SPORT - Sport, altro quotidiano di Barcellona, elogia i blaugrana dopo la vittoria con il Napoli in amichevole. Il quotidiano scrive che la formazione di Valverde ha vaporizzato il Napoli con una doppietta di Suarez e una rete a testa per Griezmann e Dembelé.