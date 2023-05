Frattesi, Scalvini e Vicario: nomi buoni a prescindere da Spalletti e Giuntoli

Il Corriere dello Sport sottolinea come in questo momento il mercato del Napoli sia messo in stand-by dalle situazioni Spalletti-Giuntoli.

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 "Giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro". Il Corriere dello Sport sottolinea come in questo momento il mercato del Napoli sia messo in stand-by dalle situazioni Spalletti-Giuntoli. "Ci sono le bozze, però, quelle si. E sono di un certo livello e grandi prospettive: Giorgio Scalvini e Davide Frattesi, 19 e 23 anni di talento, vanno bene per tutte le stagioni. Cioè le scrivanie. C’è anche un portiere, uno che ha strappato copertine a gogò nelle ultime due stagioni fatte di mille voli e altrettante parate: Guglielmo Vicario, l’uomo ragno dell’Empoli, ha 26 anni e il gradimento di tutto il mondo azzurro.