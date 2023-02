Frenesia Champions dal dischetto: 3 errori in 7 gare

In precedenza avevano sbagliato Osimhen contro il Liverpool e Zielinski nella trasferta di Glasgow.

Un altro errore dal dischetto in Champions per il Napoli.Quello di Kvaratskhelia non è il primo errore in stagione da parte di un azzurro nella manifestazione europea. In precedenza avevano sbagliato Osimhen contro il Liverpool e Zielinski nella trasferta di Glasgow.

A tal proposito l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Non si deprime il Napoli quando il suo gioiellino Kvara sbaglia un rigore sul risultato di 0-0. Se possibile, in quel momento, decide che deve far sua la partita. Sette partite, tre rigori sbagliati".