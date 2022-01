Furia ADL: vuole il rinvio di Juve-Napoli. Telefonate a Dal Pino e De Siervo

Juventus-Napoli torna nelle mani dell'ASL. Ieri si sono registrati nuovi casi nelle file degli azzurri: contagiati, oltre ad alcuni componenti del gruppo-squadra, anche Spalletti, Mario Rui e il giovane Boffelli. Il Covid fa dunque traballare pericolosamente la supersfida dello Stadium, e da ieri - assicura Il Mattino - De Laurentiis è un'autentica furia. Il Napoli ha comunicato la propria preoccupazione al dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1, lo stesso che nel 2020 bloccò la partenza dei campani per Torino.

Ieri DeLa ha chiamato Dal Pino e De Siervo, chiedendo che venga preso in considerazione il rinvio della giornata in programma domani. In queste ore il club starebbe pensando anche di rinviare la partenza per Torino a domani mattina, in modo da ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi e avere un quadro più chiaro della situazione.