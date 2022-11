Furto auto Kvaratskhelia, bel gesto del gruppo a Castel Volturno: il retroscena

Ieri al risveglio Khvicha Kvaratskhelia non ha più trovato la sua automobile. Alcuni ladri si sono introdotti in casa del georgiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri al risveglio Khvicha Kvaratskhelia non ha più trovato la sua automobile. Alcuni ladri si sono introdotti in casa del georgiano, hanno preso le chiavi e sono andati via con la sua Mini Countryman. Al mattino l'ex Rubin Kazan ha scoperto l'accaduto, ha sporto denuncia e poi si è andato ad allenare a Castel Volturno, dove tutto il gruppo gli è stato vicino dal primo minuto del suo arrivo al Training Center dopo lo spiacevole episodio. Stringendosi attorno a Kvara, per strappargli un sorriso e fargli dimenticare l'accaduto. A scriverlo è il Corriere dello Sport.