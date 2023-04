Futuro Ndombele da decidere: esser costati 62 mln non basta per esser titolare

Così scrive di Tanguy Ndombele l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla del futuro del centrocampista.

"Milletrentatré minuti nel Napoli, non tantissimi ma neppure pochissimi perché non basta essere costati sessantadue milioni di euro per riuscire a strappare il posto ad Anguissa o a Lobotka o a Zielinski". Così scrive di Tanguy Ndombele l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla del futuro del centrocampista.

"Però lui c’è, è il primo o il secondo cambio di Spalletti, e comunque ha una sua collocazione che lo fa entrare anche nei ballottaggi per la sfida di stasera, a Lecce. Dentro o fuori, come spesso in questi otto mesi, comunque densi di Ndombele (34 presenze, due gol, un assist), costato cinquecentomila euro per tenerselo in prestito e poi rivedersi nel giugno del 2023 e riparlarne".