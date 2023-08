Gabri Veiga in attesa: col cellulare in mano per il sì definitivo del Napoli

"Il suo sì al Napoli non basta e neppure la volontà del Celta di accontentarsi d’una manciata di milioni di euro in meno di quanto stabilito per liberarsi"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Gabri Veiga in attesa della chiamata del Napoli per il sì definitivo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per Zielinski i margini per rinnovare sono ridottissimi, quasi inesistenti, e dunque adesso è il momento di un sì o di un no, con Gabri Veiga che sa di doversene stare con il cellulare in mano, per essere informato. Il suo sì al Napoli non basta e neppure la volontà del Celta di accontentarsi d’una manciata di milioni di euro in meno di quanto stabilito per liberarsi" si legge sul quotidiano".

