Gabri Veiga, l'agente ha ritardato la firma col Napoli con bonus alla firma e commissioni

Le commissioni richieste da Pini Zahavi alla base del mancato arrivo di Gabri Veiga al Napoli. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Mattino

TuttoNapoli.net

Le commissioni richieste dall'agente Pini Zahavi alla base del mancato arrivo di Gabri Veiga al Napoli. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Mattino: “Le richieste del bonus alla firma sono un aspetto che non aiutano al raggiungimento del traguardo. Malcostume dilagante. Ma così va il mondo. Il Napoli non è contrario, ma vuole che i compensi ai manager siano a carico di chi cede.

L’intesa tra Napoli e Celta c’è sul prezzo del cartellino, ma traballa per via di chi debba versare agli agenti un’ulteriore commissione per l’affare. Più o meno: 1,3 milioni di Euro”.