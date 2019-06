Gaetano a luglio in Nazionale? Spera di giocare l'Europeo U19 con l'Italia

Il giovane Gianluca Gaetano è l'ultimo talento azzurro che si sta mettendo in mostra. A luglio Ancelotti sicuramente lo convocherà per il ritiro, ma lui spera in un'altra chiamata, quella della Nazionale Under 19, come svela il Corriere del Mezzogiorno: "Tranne Insigne, che ha conquistato la Nazionale formandosi nel Napoli, gli “scugnizzi d’Italia” fanno le fortune di altre società. La speranza è che Gianluca Gaetano inverta la tendenza. Il talento di Cimitile ha partecipato allo stage della Nazionale Under 19 e spera di far parte del gruppo che a luglio affronterà l’Europeo di categoria in Armenia".