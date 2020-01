Gaetano, Ancelotti ha disatteso la promessa: ora vuole più spazio

Non c'è spazio per Gianluca Gaetano in questo Napoli, non per il momento. Carlo Ancelotti ne aveva chiesto la permanenza in estate, dandogli garanzie circa un impiego che invece non c'è stato. Il classe 2000 ha disputato solo uno scampolo di partita con il Genk, nel suo esordio in Champions League. Per il resto non è mai sceso in campo e adesso vorrebbe trovare maggiore spazio. A riportarlo è Il Mattino.