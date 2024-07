Gaetano e Caprile, Conte ha già fatto la sua scelta

In caso di partenza di Osimhen, il sostituto c'è già ed è Romelu Lukaku, che ora è in vacanza, ma che è il prescelto per diventare il nuovo centravanti degli azzurri. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che prova a fare il punto sul mercato degli azzurri. Il Chelsea lo cede per 25-30 milioni di euro, per lui è pronto un triennale e un tecnico, Antonio Conte, che stravede per lui e vuole tirarlo a lucido come successo quando era all'Inter.

Bloccato dalle cessioni, il mercato in entrata ora non decolla: senza un addio, Hermoso non arriverà. In attacco c'è la possibilità di arrivare a Domenico Berardi, mentre Gianluca Gaetano rientra nei piani e resterà a Castel Volturno. Stesso discorso per Elia Caprile, per cui è già stato detto no all'Empoli spiega il quotidiano.