Gaetano, ipotesi Juve Stabia: presto la richiesta ad ADL

La Juve Stabia avanza per Gianluca Gaetano, gioiello del settore giovanile del Napoli che potrebbe andare a fare esperienza a Castellammare. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino': "Più di un sogno anche il genio del Napoli, fresco di esordio in A, Gianluca Gaetano. Il club stabiese vorrebbe portarlo in gialloblù, se ne riparlerà a breve con De Laurentiis che vorrebbe fargli fare esperienza in cadetteria".