Gaetano può restare: Ancelotti lo valuta a Dimaro, un fattore può favorirlo per restare in rosa

Potrebbe restare a Napoli Gianluca Gaetano. Dopo le presenze in prima squadra l’anno scorso, il talentino di Cimitile classe 2000 potrebbe anche restare nella rosa azzurra. Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Carlo Ancelotti lo valuterà durante il ritiro e potrebbe anche decidere di trattenerlo al Napoli, anche se sarà importante anche comprendere l’evoluzione del mercato. Il talento classe 2000 è un prodotto del vivaio e anche per i regolamenti in serie A e Champions League la sua permanenza sarebbe preziosa