Gaetano può restare 'in famiglia': Bari in pressing per il prestito

Lo riporta La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiuderà oggi per il Bari la ricerca del sostituto di Elia Caprile, portiere rivelazione dello scorso campionato di Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle prossime ore il club pugliese definirà gli ultimi dettagli per l'arrivo dal Gremio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto di Brenno.

Il brasiliano, poi, dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni nel corso della settimana. Sempre sul fronte delle entrate continua il pressing per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, appetito anche dal Parma.