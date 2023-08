Gaetano vuole giocare, pronto l'addio: scelta la destinazione

Questo è quanto scrive sul futuro immediato del centrocampista l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, come Diego Demme, vuole lasciare Napoli per andare in un club che possa garantirgli un maggiore minutaggio. Questo è quanto scrive sul futuro immediato del centrocampista l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Discorso simile - anche se sarà dato solo in prestito - per Gianluca Gaetano, classe 2000. Probabilmente andrà all’Empoli, ma il Napoli lo lascerà andare solo dopo che avrà la certezza del tesseramento di Veiga" spiega la rosea.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora più importanti)