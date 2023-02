Garanzini estasiato dal Napoli: "La sua bellezza va oltre i record"

Lo sbalordimento collettivo non è solo per questa impensabile striscia di risultati, in campionato e in Copp

Il noto giornalista Gigi Garanzini , sulle colonne odierne de La Stampa, scrive un fondo per commentare il campionato del Napoli. Ne riportiamo un estratto: “Se allacciamo le cinture e saliamo sulla giostra dei numeri, scopriamo innanzitutto che nessuna squadra ha mai avuto 18 punti di vantaggio dopo 24 giornate. In palio ne restano 42 e questo significa che al Napoli ne bastano 25 per garantirsi quella cosa, quel fregio, quel simbolo tricolore che una tifoseria in amore fa sempre più fatica a non nominare.

Lo sbalordimento collettivo non è solo per questa impensabile striscia di risultati, in campionato e in Coppa. Ma per la disinvoltura con cui continua ad ottenerli. Per quella nonchalance con cui sa stringere i denti quando è il caso, come nel primo quarto d'ora di Francoforte o nel sotto-finale di Empoli una volta rimasto in dieci. […] Osimhen per come strappa, trascina e timbra. Lobotka per come cuce e ricuce, per come dirige, per come è sempre al servizio di tutti. Perché, i due centrali? Il cambio di velocità di Kim quando già sembra al massimo e invece ha ancora il turbo da innestare?”.