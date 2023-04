Garanzini sulla Stampa: "Leao campione, Kvara solo un grande giocatore..."

Nel suo consueto fondo sulle colonne de La Stampa, il giornalista Gigi Garanzini ha parlato del Napoli fresco di eliminazione dalla Champions League

TuttoNapoli.net

Nel suo consueto fondo sulle colonne de La Stampa, il giornalista Gigi Garanzini ha parlato del Napoli fresco di eliminazione dalla Champions League per mano del Milan: "Ha giocato di più e per lunghi tratti anche meglio il Napoli, nei duecento e passa minuti della doppia sfida. Ma si sa che nel calcio non si vince ai punti, si vince solo facendo gol: e se l’ispirazione, la freschezza, l’intensità che per mesi hanno fatto del Napoli la squadra-spettacolo d’Europa non sono più quelle, le cose fatalmente cambiano".