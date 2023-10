Garcia, bocciatura clamorosa dai quotidiani: voti bassissimi!

TuttoNapoli.net

Contro la Fiorentina mister Rudi Garcia si affida al solito undici schierato in Champions col Real Madrid, ma nonostante i due giorni in più di riposo è la squadra di Italiano a sembrare più fresca. Perde Anguissa, virando sul 4-2-3-1, chiude con un assetto spregiudicato che sbilancia il suo Napoli, privandosi di Osimhen per l'ultimo assalto. Altra sconfitta in casa, la terza, esce tra i fischi del Maradona. "Non fa bene i compiti. I cambi creano confusione, incomprensibile quello di Osimhen. Appena arriva una squadra più forte al Maradona, vince. Disastro", è la dura sentenza de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 4,5 in pagella. Voto 4 invece per il Corriere dello Sport: "Il Napoli che schiacciava i sassi è sgretolato: squadra lunga, nervosa, senza idee, possesso sterile (54%), cambi inspiegabili. Ancora una volta: Osi fuori sul 2-1 per la Viola, Politano che s’incavola, Raspadori che fa tutto tranne il centravanti e un finale con Kvara a destra, Lindstrom a sinistra e Gaetano-Cajuste in mediana. Con Elmas in panchina. Lo Scudetto della confusione", si legge sul quotidiano romano. La bocciatura è unanime per il tecnico francese.

