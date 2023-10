Garcia, Conte e il precedente con Spalletti: cosa accadde alla Roma nel 2016

Garcia ha diretto l'allenamento con la sua posizione in bilico.

Garcia ha diretto l'allenamento con la sua posizione in bilico. Come ricorda il Corriere dello Sport, anche ai tempi della Roma, a gennaio 2016, era accaduto qualcosa del genere, con Spalletti che volava a Miami a incontrare Pallotta per prendere il suo posto in panchina e lui che allenava la squadra a Trigoria. All’epoca il signor Luciano firmò e lui fece la valigia, ma questa volta è andata diversamente.