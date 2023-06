Garcia, doppia opzione per la casa: sembra aver scelto dove vivere

Dove andrà a vivere Rudi Garcia? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Dove andrà a vivere Rudi Garcia? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Se all’inizio delle competizioni mancano ancora due mesi, questi sono giorni delicati per Rudi e Francesca Brienza, in cui la coppia dovrà scegliere la casa in cui vivere e soprattutto dove accudire il bimbo che nascerà all’inizio del 2024, il quarto figlio dell’allenatore. La valutazione logistica aveva riguardato due tipi di soluzioni: un’abitazione sulla collina di Posillipo o una fuori città, avvicinandosi così al posto di lavoro dell’allenatore. La scelta sembra esser ricaduta su quest’ultima opzione".