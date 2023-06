Garcia, emozione incontenibile: chi ci ha parlato racconta di un tripudio di gioia per questa chance

Un tripudio di gioia, che l’allenatore francese non è riuscito a nascondere con chi ci ha parlato.

Le ultime ore sono state particolarmente frenetiche per Rudi Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport che racconta l'avvicinamento alla presentazione che avverrà lunedì pomeriggio: "Un tripudio di gioia, che l’allenatore francese non è riuscito a nascondere con chi ci ha parlato. L’emozione di tornare in Italia e di farlo con un incarico così importante come guidare i campioni in carica è quasi incontenibile.

Ma non è l’unico motivo per festeggiare: ieri la sua compagna, la giornalista Francesca Brienza, ha compiuto 37 anni. Il tecnico trascorrerà il weekend con lei a Roma, dove si sono conosciuti durante l’esperienza sulla panchina dei giallorossi, mentre lunedì si recherà a Napoli dove sarà presentato".