Garcia in ansia per Osimhen: senza la sua media gol la crisi può acuirsi

C'è un Rudi Garcia in ansia, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Victor Osimhen. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un Rudi Garcia in ansia, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Victor Osimhen. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha bisogno di Osimhen, il trascinatore che può aiutare Garcia a mettere a posto la situazione degli azzurri dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Ha segnato sei gol, uno ogni 133 minuti, si è procurato un rigore e le reti potevano essere anche di più se non avesse concesso ai compagni i tiri dal dischetto dopo il Tik Tok Gate".