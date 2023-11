Garcia, la storia si vendica: diceva di non conoscere il passato, solo Ventura è durato meno

Diceva di non conoscere il passato del Napoli, ora entra negli annali: solo Ventura è durato meno sulla panchina del club azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

"Garcia, la storia si vendica: solo Ventura è durato meno a Napoli" scrive il Corriere dello Sport. Tre mesi in panchina per il tecnico francese che è a Cannes in attesa di comunicazioni ufficiali: dall'esordio a Frosinone all'ultima amara sconfitta contro l'Empoli.

Diceva di non conoscere il passato del Napoli, ora entra negli annali: solo Ventura è durato meno sulla panchina del club azzurro. Garcia è durato una settimana più di Gian Piero Ventura, che fu il primo allenatore dell’era De Laurentiis.