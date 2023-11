Garcia lavora al 4-2-3-1, ma a gara in corso: a Salerno nessuna novità dall'inizio

Rudi Garcia ha aperto il libro del 4-2-3-1 durante la settimana ma al momento sembra una soluzione da esplorare soprattutto a gara in corso

Rudi Garcia ha aperto il libro del 4-2-3-1 durante la settimana ma al momento sembra una soluzione da esplorare soprattutto a gara in corso, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che si partirà dal consueto 4-3-3 con qualche forza nuova rispetto alla gara contro il Milan: "Ostigard, Olivera e Anguissa. Il tridente sembra intoccabile, Raspadori, nel periodo senza Osimhen, si è rivelato decisivo con l’assist o il gol contro Verona, Union Berlino e Milan; Politano e Kvaratskhelia stanno giocando da trascinatori.

Il Cholito è una soluzione importante per aumentare lo spessore offensivo a gara in corso, un’arma utile per una squadra che ha dovuto affrontare il peso di rimontare lo svantaggio in sei delle tredici gare ufficiali disputate".