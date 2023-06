Garcia-Napoli, CorSera: "Non una prima scelta, ma neanche un salto nel buio"

Il Corriere della Sera prova a fare un quadro generale del prossimo allenatore del Napoli che sarà Rudi Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera prova a fare un quadro generale del prossimo allenatore del Napoli che sarà Rudi Garcia, evidenziando come questa decisione non sia una prima scelta ma neanche un salto nel buio. In buona sostanza, se Luis Enrique dice di no, Italiano non si stacca dalla Fiorentina ed evita il salto in avanti, Thiago Motta sceglie ancora Bologna e Galtier deve risolvere il suo rapporto con il Psg, ecco che spunta il francese Rudi. Questa la scintilla che l’uomo di cinema deve percepire prima di scommettere sull’attore protagonista. Con Garcia è scattata, contratto (lungo, complicato, ma tutto sommato standard) già pronto. La firma a distanza.