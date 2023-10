Garcia non ha ancora sfatato questo tabù: vuole riuscirci con la Fiorentina

Comincia così, con questo dato, la presentazione della vigilia della partita in programma domani alle 20.45 al Maradona con la Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di Garcia non ha mai collezionato tre vittorie consecutive in campionato. Cioè in assoluto. Comincia così, con questo dato, la presentazione della vigilia della partita in programma domani alle 20.45 al Maradona con la Fiorentina. La seconda di fila in casa in cinque giorni dopo la grande noche con il Real, la settima di un ciclo a perdifiato inaugurato con il Genoa a Marassi il 16 settembre, dopo la sosta. Lo ricorda il Corriere dello Sport.