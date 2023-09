Garcia papà per la quarta volta: la piccola Sofia è nata ieri in Francia

Rudi Garcia è diventato papà per la quarta volta nella giornata di ieri. La piccola Sofia è nata a Nizza, come scrive il Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia è diventato papà per la quarta volta nella giornata di ieri. La piccola Sofia è nata a Nizza, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Sono momenti particolari per l’allenatore francese che ieri è diventato papà per la quarta volta. La piccola Sofia è nata dalla relazione con la giornalista Francesca Brienza, è la quarta figlia dopo Carla, Eva e Lena, frutto del precedente matrimonio con Veronique".