Garcia parlava di efficacia difensiva, ma storia è cambiata: 35 tiri concessi tra Verona e Milan

"Nelle scorse settimane l’analisi di Garcia si soffermava sull’efficacia difensiva perché il Napoli concedeva pochi tiri agli avversari ma in percentuale prendeva troppi gol". Così inizia l'analisi del Corriere del Mezzogiorno, che racconta l'involuzione della fase difensiva del Napoli: "Il Napoli concedeva tiri in zona luce, cioè con lo spazio e il tempo necessari per vedere lo specchio della porta alzando la testa. La storia si è ribaltata nelle ultime gare, la media dei tiri concessi è aumentata (9.7 a partita), anche quelli verso lo specchio.

Il Verona ha prodotto quindici tiri di cui nove in porta e sette dentro l’area di rigore, il Milan ha realizzato venti tiri, sei diretti nello specchio della porta di Meret e cinque sferrati dentro l’area di rigore".