Garcia primo sponsor di Massara: i due si conoscono dai tempi della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massara ha incontrato De Laurentiis, potrebbe essere lui il nuovo ds del Napoli. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Garcia sarebbe il grande sponsor di Massara al Napoli: i due si conoscono dai tempi della Roma e fu proprio Massara in gran segreto ad accompagnare Garcia a Boston dall’allora presidente Pallotta, prima della firma. Tra i due c’è stima e affetto, due componenti non banali per chi dovrà svolgere il lavoro di ponte tra staff tecnico e società.