Garcia quasi come Ventura: durato 136 giorni contro 129

Aurelio De Laurentiis ha praticamente esonerato Rudi Garcia, che non sarà più l'allenatore del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis ha praticamente esonerato Rudi Garcia, che non sarà più l'allenatore del Napoli. Nel suo periodo al timone degli azzurri il patron partenopeo ha avuto 10 allenatori ed è pronto a nominare l'undicesimo. Come ricorda il Corriere dello Sport è Edi Reja quello che ha resistito per più tempo, mentre Gian Piero Ventura è quello che c'è stato di meno. Garcia però ha rischiato di "batterlo". Di seguito nel dettaglio i giorni della durata dell'incarico di ognuno.

Gian Piero Ventura - 129 giorni

Edi Reja - 1.514 giorni

Roberto Donadoni - 209 giorni

Walter Mazzarri - 1.322 giorni

Rafael Benitez - 729 giorni

Maurizio Sarri - 1.095 giorni

Carlo Ancelotti - 527 giorni

Gennaro Ivan Gattuso - 567 giorni

Luciano Spalletti - 729 giorni

Rudi Garcia - 136 giorni