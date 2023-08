Garcia recupera pezzi: solo in tre out ed un titolare resta in dubbio per Frosinone

Garcia sta recuperando pezzi, sono rientrati in gruppo anche Rrahmani e Mario Rui

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Garcia sta recuperando pezzi, sono rientrati in gruppo anche Rrahmani e Mario Rui, soltanto Anguissa, Gaetano e Demme fanno parte ancora degli indisponibili. Il centrocampista camerunense ieri si è rivisto in campo per un po’ di lavoro personalizzato. È molto complicato che possa recuperare per la trasferta di Frosinone mentre può farcela per la sfida contro il Sassuolo alla seconda giornata di campionato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.