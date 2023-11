Garcia si affida ancora a Raspadori: numeri strabilianti dopo il ko di Osimhen

Giacomo Raspadori sta sostituendo alla grande Victor Osimhen. Una tesi sostenuta anche dai numeri, come scrive il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori sta sostituendo alla grande Victor Osimhen. Una tesi sostenuta anche dai numeri, come scrive il Corriere dello Sport: "Raspadori, invece, ha messo insieme un po’ di trovate brillanti in questo periodo: l’assist del Bentegodi, dicevamo; e poi due gol consecutivi, in cinque giorni, pesanti come il piombo e preziosi come l’oro.

Tra le pieghe: il talento del giovane Jack - e di Kvara e Politano - ha risolto situazioni complicate. Una in Champions: e con quella rete di sinistro (1-0), su invito a nozze di Khvicha, Raspadori è anche entrato nell’élite dei sei giocatori nati dal 2000 in poi ad avere realizzato almeno 5 gol nelle ultime due stagioni di Champions. Per la precisione: lui, Bellingham, Rodrygo, Haaland, Vinicius e Julian Alvarez. Mica male. Una in campionato: punizione deliziosa e 2-2 con il Milan".