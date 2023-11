Garcia, tre novità di formazione rispetto al Milan: le scelte per il derby

L’abito tattico del Napoli contro la Salernitana dovrebbe essere ancora il 4-3-3 con tre variazioni rispetto alla sfida con i rossoneri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’abito tattico del Napoli contro la Salernitana dovrebbe essere ancora il 4-3-3 con tre variazioni rispetto alla sfida con i rossoneri. La coppia centrale sarà inedita: Natan è stato squalificato dopo il rosso rimediato contro il Milan e quindi toccherà ad Ostigard agire in tandem con Rrahmani, alla ricerca del riscatto. Le altre novità saranno Olivera a sinistra e Anguissa in mediana. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola.