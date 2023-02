Gare consecutive in rete, gol di testa e non solo: tutti i record di Osimhen

TuttoNapoli.net

È Victor Osimhen l'uomo copertina - ancora più di altri - di questo Napoli che sembra ormai inarrestabile. Complice la doppietta realizzata sul campo dello Spezia, l'attaccante infrangendo record su record. Ad esempio - sottolinea il Corriere dello Sport - Victor è il primo giocatore del Napoli a fare centro in 5 presenze consecutive dai tempi di Milik (tra ottobre e dicembre 2019). E ancora, Osimhen ha realizzato 16 gol in campionato e nei cinque campionati top d'Europa soltanto Haaland ha segnato più di lui (25, in Premier con il City).