Garlando sulla Gazzetta: "Le parole di Glasner ricordano quelle di Bennaker"

La prima firma della 'Gazzetta dello Sport' Luigi Garlando ha commentato quest'oggi la netta vittoria conquistata dal Napoli

TuttoNapoli.net

La prima firma della 'Gazzetta dello Sport' Luigi Garlando ha commentato quest'oggi la netta vittoria conquistata dal Napoli sul campo dell'Eintracht Francoforte, uno 0-2 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Quando alla vigilia - si legge nell'incipit - Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht, ha osservato: 'Il Napoli non sembra una squadra italiana', ci è tornata in mente una frase del genere di Leo Beenhakker, tecnico del Real Madrid, alla vigilia di Real-Milan, Coppa Campioni 1988-89: 'Occhio che i milanisti non sono italiani'. Intendeva: 'Non ci aspetteranno in difesa'.