Gattuso-ADL: cena per pianificare strategia, si chiedono risposte dai big

Cena tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentis per fare il punto sul momento del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come il tecnico ha cenato domenica sera con il patron per fare il punto della situazione dopo la prima full immersion del nuovo allenatore nel mondo Napoli. "Il Napoli - si legge sul quotidiano - dovrà fare un bagno di umiltà e badare principalmente al sodo. Gattuso è stato chiaro: il Napoli non può più sbandare come è accaduto sabato al San Paolo. I big dovranno dare risposte adeguate, altrimenti finiranno in panchina.