Gattuso annulla il riposo domenica: vuole capire in fretta cosa non va

Gennaro Gattuso non può di certo essere soddisfatto del suo esordio e dopo la sconfitta con il Parma ha fissato l’allenamento per stamattina. Seduta di lavoro in una domenica che doveva essere libera. Il motivo? L'allenatore azzurro vuole capire in fretta cosa non va in questo Napoli e ha deciso di mettersi subito al lavoro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.