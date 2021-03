Gattuso conquista i quotidiani: è una vittoria dal sapore di Champions

Prima da avversario a San Siro per Gennaro Gattuso. E il tecnico del Napoli espugna quello che è stato per anni, da protagonista, il suo stadio, anche cambiando il piano tattico che ci si sarebbe aspettato e sorprendendo. “Vittoria meritata - scrive Tuttosport, voto 6,5 - il Napoli impone il gioco e rientra in lotta Champions”. Si sale alle 7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “San Siro è casa sua, che rivincita in uno spareggio Champions”. Stesso voto per il Corriere dello Sport, con una notazione particolare: “Sarebbe dolcissimo il ritorno a San Siro se non fosse per un risvolto a lui poco gradito: questa vittoria dà quasi lo scudetto all’Inter”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7