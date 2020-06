Gattuso e la Coppa Italia: nessun bonus nel contratto in caso di vittoria

Secondo quanto riportato da Il Mattino, non è presente nessun bonus all'interno del contratto di Rino Gattuso col Napoli in caso di vittoria della Coppa Italia. Nell'accordo di dicembre non fece inserire nessun premio per il percorso in coppa e ora questa scelta ovviamente potrebbe pesare sui suoi conti. De Laurentiis intanto è orientato a confermarlo e a rinnovargli il contratto a fine stagione, ma se verrà firmato non sarà come quello attuale. Al tecnico infatti non piace l'idea di avere troppe clausole all'interno del nuovo accordo, soprattutto perché attualmente ce ne sarebbero troppe favorevoli unilateralmente al club azzurro.