Gattuso e Mertens ieri i primi a ricevere i tamponi, ma la data di venerdì per la ripresa può slittare

Ieri mattina presto i primi tamponi, i primi a Gattuso e Mertens, domani i secondi, accompagnati da test sierologici e prelievi di sangue di routine. Poi tutti a Castel Volturno. Per aspettare i risultati dei test, potrebbe slittare il primo giorno di ritrovato lavoro. Non più venerdì, dunque, scrive Il Mattino, come era stato annunciato nei giorni scorsi. Ma era un giorno probabile, non certo, infatti la possibilità di rinviare la ripresa è molto concreta. Il quotidiano si è soffermato sui dettagli del centro tecnico, il training center, coi tifosi che ovviamente non potranno avvicinarsi ai calciatori, con la sede che resterà chiusa, con bagni esterni da poter utilizzare - gli unici - e una palestra a ridosso del terreno. Si lavorerà in massima sicurezza. Ma non si comincia venerdì.