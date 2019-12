Gattuso lavora per ricostruire l'Allan dominatore: operazione regista nel 4-3-3

C’è un calciatore che può diventare in tutto e per tutto il rappresentante in campo di Rino Gattuso: Allan. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta del rapporto che si sta creando tra il tecnico ed il brasiliano: "In questi giorni i due si stanno fiutando, trovando i punti di contatto, quel feeling che diventa fondamentale. Il tecnico lo crea con gli uomini più importanti nella sua idea di gioco; il calciatore che percepisce la fiducia è poi capace in campo di dare sempre qualcosa di più. Rino in allenamento si è soffermato a lungo a parlare col brasiliano impegnato nel nuovo ruolo di unico vertice basso, spiegandogli come preferisce impostare le giocate, come muoversi sia a protezione della difesa, sia in proiezione offensiva. Presto per dire cosa succederà, ma se c’è una cosa su cui scommetteremmo è la scintilla che può scattare fra due uomini diversi, ma con tanti tratti in comune. Del resto la prima versione di Allan con Carlo Ancelotti è stata la più esaltante: era l’autunno del 2018 e il brasiliano dominava in mezzo al campo contro Liverpool e Psg, che si invaghì di Allan, al punto da fargli perdere la testa per un periodo offrendogli cifre astronomiche".