Gattuso, nessun allarme Covid: sarà in panchina nonostante l'influenza

“Influenzato, assente in occasione della rifinitura andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno ma negativo al tampone: e dunque oggi regolarmente in panchina". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta di un tecnico leggermente influenzato ed assente nell'ultimo allenamento a Castel Volturno prima della partenza.

"Rino Gattuso non ha diretto l’ultimo allenamento prima della partenza per Reggio Emilia a causa di qualche sintomo influenzale, ma l’esito del test Covid-19 ha rasserenato tutti e dunque sarà lui a dirigere il Napoli contro il Sassuolo” si legge sul quotidiano.