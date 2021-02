Gattuso si lamenta, ma Gazzetta assolve Siebert: "Non brillante, ma nessun errore"

Ha destato scalpore lo sfogo di Gennaro Gattuso di ieri, dopo l'eliminazione del suo Napoli dall'Europa League. Il tecnico azzurro ha detto "Chi ci rappresenta deve farsi rispettare un po' di più", facendo riferimento ad un atteggiamento ostruzionistico del Granada che l'arbitro avrebbe permesso.

Una visione che non trova conferma nella moviola della Gazzetta dello Sport: "Non brillantissima la prestazione del fischietto tedesco Siebert, che cerca faticosamente di tenere una partita spigolosa estraendo ben 11 cartellini gialli, di cui addirittura sei non per gioco scorretto, segnale di acceso nervosismo nei calciatori di una e dell’altra parte. Due i gol giustamente annullati: al 5’ segna il Granada con Puertas in netto fuorigioco; al 70’ Bakayoko spinge a due mani Diaz prima di deviare in rete di testa sugli sviluppi di un corner".