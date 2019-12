Gattuso vuole confermare la formazione: Luperto e Allan stringono i denti

Nonostante alcuni azzurri non siano al meglio dal punto di vista fisico, Gennaro Gattuso vuole confermare la formazione per la sua seconda partita sulla panchina azzurra. Quella della ripresa col Parma, con Allan da mezzala e Fabian da interno di centrocampo. E anche Luperto titolare, vista l'emergenza in difesa, benché non stia al 100%. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Contro il Sassuolo filtra l’idea di confermare la formazione che ha iniziato il secondo tempo contro il Parma, Luperto e Allan stringono i denti e, pur non essendo in condizioni brillanti, saranno in campo con Fabian Ruiz davanti alla difesa a dettare i tempi del gioco".