Gattuso vuole una reazione immediata: prima del Verona ha ribadito un concetto alla squadra

Il Napoli è chiamato al riscatto imediato sul campo dell'Hellas Verona, quattro giorni dopo la debacle in Supercoppa contro la Juventus. Lo scrive anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per il Napoli si tratta di una gara molto importante, un momento decisivo dopo la delusione nella finale di Supercoppa, Gattuso ha insistito sulla reazione immediata a Verona ribadendo anche alla squadra che in questo campionato anomalo può succedere di tutto".