Gazzetta - A giugno per cessione Insigne potrebbero bastare 40 mln

Fra i possibili partenti di casa Napoli non ci sono solo Dries Mertens e José Maria Callejon. Secondo la Gazzetta dello Sport in casa azzurra anche le posizioni di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly non sono più blindate. Anzi. Fra il capitano e l'ambiente azzurro il feeling è oramai ai minimi storici, il problema è lo scarso mercato attorno al suo nome. A giugno però, per la rosea, potrebbero bastare 40 milioni di euro per il suo cartellino. Per Koulibaly servirà ovviamente un'offerta irrinunciabile, mentre il nuovo ciclo non prevederà giocatori come Allan, Hysaj e Ghoulam.