Gazzetta a valanga: "Milik non segna nemmeno a porta vuota, Insigne l'eterno incompiuto..."

Analisi molto negativa della Gazzetta dello Sport sul momento dell'attacco del Napoli, che dopo una grande partenza si è inceppato. Così scrive la rosea: "Le ha provate tutte, Ancelotti, ma non è riuscito a trovare ancora la formula migliore. Dopo un inizio confortante, Llorente non riesce più a trovare la porta, mentre Milik è in una crisi esistenziale che lo porta a sbagliare anche a porta vuota. Insigne resta l’eterno incompiuto, con l’allenatore non è scattata la scintilla e il gioco ne paga le conseguenze. Si resta aggrappati a Mertens, allora, che vive un momento d’incertezza legato al suo futuro, così come Callejon".